Overfør penger for å kjøpe eiendom i utlandet

Ikke la tanken på å overføre penger til utlandet stå i veien for fremtiden din. Å flytte store summer til utlandet burde være enkelt, ikke stressende. Med våre raske og pålitelige overføringer er det bare starten å sikre drømmehjemmet ditt i utlandet.

Sammenlign oss med banken din og se Xe-forskjellen

Enten du kjøper et feriehus, flytter på grunn av jobb eller investerer i eiendom, er Xes ekspertise nøkkelen til å gjøre drømmene dine til virkelighet. Vi effektiviserer store internasjonale overføringer for å forenkle prosessen for deg.

Ekspertstøtte for global overføring døgnet rundt

Hvis du trenger hjelp med å sette opp en overføring for ditt internasjonale eiendomskjøp, er våre overføringseksperter her for å hjelpe deg – kontakt oss i dag!

Ring oss: +1 (800) 772-7779

Opplev Xe-fordelen

Bank-slående renter

Vi tilbyr konsekvent bank-slående renter, slik at du får mest mulig valuta for pengene. Sammenlign oss med banken din og se forskjellen.

Lave til ingen gebyrer

Vi tar mindre betalt, slik at du sparer mer. I tillegg viser vi alltid alle gebyrer før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for.

Lynraske overføringer

Vi gjør det raskt og enkelt å sende penger til utlandet. 90 % av overføringene kommer innen få minutter, noe som sikrer at pengene dine kommer frem når du trenger dem.

30+ år med fortreffelighet

Vårt omdømme er bygget på tillit. Mer enn 280 millioner mennesker stoler på våre sikre tjenester for å behandle tusenvis av globale transaksjoner hver dag.

Sporing i sanntid

Med vår sporing av overføringer i sanntid er du alltid oppdatert. Få tilgang til sanntidsoppdateringer når som helst, direkte fra kontoen din.

Gjentakende betalinger

Ønsker du å sette opp regelmessige betalinger for ting som skatt, regninger, investeringer eller boliglån? Xe gjør det enkelt for deg å sette opp regelmessige betalinger.

Send med selvtillit

Som en del av Euronet Worldwide-familien stolte kundene våre på oss i fjor for å behandle internasjonale pengeoverføringer til en verdi av over 115 milliarder dollar på en sikker måte. Med gode priser og lave gebyrer gjør vi det enkelt å sende penger til utlandet.

Automatiser overføringer for rettidige betalinger

Når du kjøper internasjonal eiendom, er det viktig å planlegge for utgifter som lokale skatter, vedlikehold og tilleggsavgifter. Med Xe kan du enkelt administrere disse gjentakende betalingene og spare mer, slik at du har ekstra midler tilgjengelig for å dekke dine løpende kostnader.

Overfør mer med høyere sendegrenser

Vi tilbyr høyere overføringsgrenser enn tradisjonelle banker, slik at du kan sende mer i én overføring. Si farvel til å dele opp større beløp og nyt en enklere og mer effektiv måte å flytte pengene dine på.

Ingen overraskelser med forhåndspriser og gebyrer

Xe er forpliktet til full åpenhet. Våre priser og gebyrer er alltid tydelige og vises på forhånd, slik at du vet den faktiske kostnaden for overføringen din, og sikrer at du får mest mulig valuta for pengene.

Slik overfører du penger til drømmekjøpet av eiendommen

Opprett konto

Det tar bare noen få minutter. Alt vi trenger er e-postadressen din og litt tilleggsinformasjon.

Øyeblikkelig tilbud

Motta en live pengeoverføringskurs som slår bankene for din valgte valuta.

Konfigurer overføring

Oppgi de nødvendige detaljene for å sette opp overføringen. For transaksjoner som overskrider våre online-grenser, er vårt dedikerte supportteam her for å veilede deg hvert steg på veien.

Spor overføringen din

Spor overføringen din hvert steg på veien. Aktiver varsler for å få oppdateringer om overføringen din.

Xe er betrodd av millioner over hele verden

Oppdag hva annet Xe kan gjøre for deg

Nysgjerrig på rekkevidden til vår ekspertise? Kundene våre stoler på oss for alt fra daglige overføringer til større transaksjoner. Utforsk våre mest populære transportalternativer.

Vanlige spørsmål om store pengeoverføringer