Global payments for all business sizes

Styrker bedrifter i alle størrelser

Et betalings-API for globale transaksjoner

Integrer Xes Payments API direkte i plattformen din for sikre og effektive internasjonale betalinger. Som en ledende betalings-API-løsning for bedrifter, forenkler API-et vårt transaksjoner på tvers av landegrenser, og sparer deg tid og penger.

Kontakt teamet vårt

Stolt på av globale bransjeledere

Bli med bedrifter over hele verden som stoler på Xe for trygge, raske og pålitelige pengeoverføringer.

Business payments to 220+ countries

Send penger til over 220 land med Xes API

Vi hjelper bedrifter i alle størrelser med å nå sine mål ved å forenkle internasjonale betalinger. Ved å integrere Xes betalings-API direkte i plattformen din, kan du sende betalinger til over 220 land, spare bankgebyrer og dra nytte av konkurransedyktige valutakurser.

For kundene og partnerne dine er det en utmerket måte å øke inntektene på ved å tilby internasjonale betalingsalternativer på plattformen din.

Kontakt Xe for å integrere API-et vårt

Enkel integrasjon for utviklere

Vi tilbyr verktøyene og ressursene som gjør det enkelt for teamet ditt å integrere Xe Payments API.

Sandkassemiljø

Med sandkassemiljøet vårt kan du teste integrasjoner uten å påvirke livedata eller banksystemer.

Dokumentasjon for utvikler-API

API-dokumentasjonen vår har lettforståelige instruksjoner og kodeeksempler for å effektivisere implementeringen for utviklere.

Kundestøtte

Når du er ferdig med oppsettet, tildeler vi deg en kontoansvarlig som kan hjelpe deg med eventuelle spørsmål du måtte ha.

Global payments that benefit your business

Fintech, e-handel og reiselivsbransjen

Fordeler med Payments API for bedriften din

Send penger til over 220 land: Aktiver globale betalinger direkte fra plattformen din, noe som gir bekvemmelighet for både deg og kundene dine.

Sømløs integrasjon: Integrer enkelt vårt betalings-API i plattformen din for å bygge løsninger som sørger for at kundene dine kommer tilbake.

Konkurransedyktige valutakurser: Dra nytte av våre konkurransedyktige kurser for å veksle penger når bedriften din trenger det.

Ekstra inntekter: Lås opp muligheter med internasjonale betalingsalternativer.

Make a global payment

Et kraftig API som hjelper deg med å automatisere betalingene dine

Nøyaktige transaksjoner: Hold kundene dine fornøyde med raske, sikre og feilfrie transaksjoner som eliminerer risikoen ved manuell håndtering.

Fakturaautomatisering: Forenkle håndteringen av utenlandsfakturaer med automatisert oppretting, sending, betalingsbehandling og sporing av fakturaer.

Direkte bankutbetalinger: Send penger direkte til leverandørens bankkontoer for raske og problemfrie forretningsbetalinger.

Snakk med et teammedlem i dag

Slik kommer du i gang med Payments API

Forenkle dine globale betalingsprosesser i fire enkle trinn:

Opprett en konto

Kontakt oss for å sette opp din Xe Sandbox-konto og se på våre ulike løsninger.

Test og integrer

Bruk vår omfattende dokumentasjon til å teste og integrere Payments API direkte i produktene dine.

Bekreft og legg ut

Gjennomgå integrasjonen din for å sørge for at den fungerer knirkefritt, og at du er klar til lansering!

Behandle betalinger

Når API-et vårt er tilgjengelig, automatiserer det transaksjoner, noe som sparer deg tid og reduserer den manuelle arbeidsmengden.

Bygget for skalerbarhet og pålitelighet

Oppdag hvorfor Xes betalings-API er det beste valget for dine globale forretningsoverføringer:

Skalerbar

Vårt RESTful API-design støtter effektiv utvikling, testing og skalering etter hvert som bedriften din vokser.

Sikker

Bransjeledende krypterings- og sikkerhetspraksiser sikrer at transaksjonene og dataene dine er beskyttet.

Pålitelig

Med over 30 års erfaring innen internasjonale betalinger leverer Xe nøyaktige og pålitelige resultater.

Ta kontakt med våre API-eksperter

Kontakt oss i dag for å diskutere dine spesifikke behov. Med Xes Payments API kan du effektivisere global betalingsbehandling, redusere kostnader og gi kundene dine en sømløs opplevelse.

Spørsmål om betalings-API

Xes Payments API hjelper bedrifter med å integrere internasjonale betalingsmuligheter direkte i sin egen plattform. Det lar deg og kundene dine foreta globale transaksjoner i sanntid med konkurransedyktige valutakurser og pålitelig behandling.

Ja. For å gjøre integrasjonsprosessen enkel tilbyr vi verktøy og ressurser som:

  1. Full API-dokumentasjon med kodeeksempler

  2. Et sandkassemiljø for sikker testing

  3. Dedikert kundestøtte for kontoadministratorer

For å integrere Xes betalings-API, følg disse fire enkle trinnene:

  1. Opprett en Xe-konto og be om tilgang til sandkassen.

  2. Bruk dokumentasjonen til å teste og integrere API-et.

  3. Fullfør bekreftelsen og gå live.

  4. Begynn å behandle automatiserte globale betalinger!

Betalings-API-et er utformet for å skaleres med bedriften din etter hvert som den vokser. Enten du er en oppstartsbedrift eller en bedrift, støtter Payments API store transaksjoner uten at det går på bekostning av ytelsen.

Ja. Xes Payments API støtter fakturaautomatisering, slik at du kan opprette, sende, behandle og spore fakturaer effektivt, alt i systemet ditt.

For å snakke med noen om priser, ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi best kan hjelpe deg med dine behov. Et medlem av Xe-teamet vil kontakte deg for å finne en plan som samsvarer med dine forretningsmål.

Kontakt din dedikerte kontoansvarlig for hjelp med integrering. De vil kunne gi deg spesialisert hjelp knyttet til oppsett eller eventuelle ytterligere spørsmål du måtte ha.