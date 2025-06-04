- Home
- Betalings-API for bedrifter og internasjonal betalingsbehandling – Xe
Styrker bedrifter i alle størrelser
Et betalings-API for globale transaksjoner
Integrer Xes Payments API direkte i plattformen din for sikre og effektive internasjonale betalinger. Som en ledende betalings-API-løsning for bedrifter, forenkler API-et vårt transaksjoner på tvers av landegrenser, og sparer deg tid og penger.
Stolt på av globale bransjeledere
Bli med bedrifter over hele verden som stoler på Xe for trygge, raske og pålitelige pengeoverføringer.
Send penger til over 220 land med Xes API
Vi hjelper bedrifter i alle størrelser med å nå sine mål ved å forenkle internasjonale betalinger. Ved å integrere Xes betalings-API direkte i plattformen din, kan du sende betalinger til over 220 land, spare bankgebyrer og dra nytte av konkurransedyktige valutakurser.
For kundene og partnerne dine er det en utmerket måte å øke inntektene på ved å tilby internasjonale betalingsalternativer på plattformen din.
Enkel integrasjon for utviklere
Vi tilbyr verktøyene og ressursene som gjør det enkelt for teamet ditt å integrere Xe Payments API.
Sandkassemiljø
Med sandkassemiljøet vårt kan du teste integrasjoner uten å påvirke livedata eller banksystemer.
Dokumentasjon for utvikler-API
API-dokumentasjonen vår har lettforståelige instruksjoner og kodeeksempler for å effektivisere implementeringen for utviklere.
Kundestøtte
Når du er ferdig med oppsettet, tildeler vi deg en kontoansvarlig som kan hjelpe deg med eventuelle spørsmål du måtte ha.
Fintech, e-handel og reiselivsbransjen
Fordeler med Payments API for bedriften din
Send penger til over 220 land: Aktiver globale betalinger direkte fra plattformen din, noe som gir bekvemmelighet for både deg og kundene dine.
Sømløs integrasjon: Integrer enkelt vårt betalings-API i plattformen din for å bygge løsninger som sørger for at kundene dine kommer tilbake.
Konkurransedyktige valutakurser: Dra nytte av våre konkurransedyktige kurser for å veksle penger når bedriften din trenger det.
Ekstra inntekter: Lås opp muligheter med internasjonale betalingsalternativer.
Et kraftig API som hjelper deg med å automatisere betalingene dine
Nøyaktige transaksjoner: Hold kundene dine fornøyde med raske, sikre og feilfrie transaksjoner som eliminerer risikoen ved manuell håndtering.
Fakturaautomatisering: Forenkle håndteringen av utenlandsfakturaer med automatisert oppretting, sending, betalingsbehandling og sporing av fakturaer.
Direkte bankutbetalinger: Send penger direkte til leverandørens bankkontoer for raske og problemfrie forretningsbetalinger.
Slik kommer du i gang med Payments API
Forenkle dine globale betalingsprosesser i fire enkle trinn:
Opprett en konto
Kontakt oss for å sette opp din Xe Sandbox-konto og se på våre ulike løsninger.
Test og integrer
Bruk vår omfattende dokumentasjon til å teste og integrere Payments API direkte i produktene dine.
Bekreft og legg ut
Gjennomgå integrasjonen din for å sørge for at den fungerer knirkefritt, og at du er klar til lansering!
Behandle betalinger
Når API-et vårt er tilgjengelig, automatiserer det transaksjoner, noe som sparer deg tid og reduserer den manuelle arbeidsmengden.
Bygget for skalerbarhet og pålitelighet
Oppdag hvorfor Xes betalings-API er det beste valget for dine globale forretningsoverføringer:
Skalerbar
Vårt RESTful API-design støtter effektiv utvikling, testing og skalering etter hvert som bedriften din vokser.
Sikker
Bransjeledende krypterings- og sikkerhetspraksiser sikrer at transaksjonene og dataene dine er beskyttet.
Pålitelig
Med over 30 års erfaring innen internasjonale betalinger leverer Xe nøyaktige og pålitelige resultater.
Ta kontakt med våre API-eksperter
Kontakt oss i dag for å diskutere dine spesifikke behov. Med Xes Payments API kan du effektivisere global betalingsbehandling, redusere kostnader og gi kundene dine en sømløs opplevelse.
Spørsmål om betalings-API
Xes Payments API hjelper bedrifter med å integrere internasjonale betalingsmuligheter direkte i sin egen plattform. Det lar deg og kundene dine foreta globale transaksjoner i sanntid med konkurransedyktige valutakurser og pålitelig behandling.
Ja. For å gjøre integrasjonsprosessen enkel tilbyr vi verktøy og ressurser som:
Full API-dokumentasjon med kodeeksempler
Et sandkassemiljø for sikker testing
Dedikert kundestøtte for kontoadministratorer
For å integrere Xes betalings-API, følg disse fire enkle trinnene:
Opprett en Xe-konto og be om tilgang til sandkassen.
Bruk dokumentasjonen til å teste og integrere API-et.
Fullfør bekreftelsen og gå live.
Begynn å behandle automatiserte globale betalinger!
Betalings-API-et er utformet for å skaleres med bedriften din etter hvert som den vokser. Enten du er en oppstartsbedrift eller en bedrift, støtter Payments API store transaksjoner uten at det går på bekostning av ytelsen.
Ja. Xes Payments API støtter fakturaautomatisering, slik at du kan opprette, sende, behandle og spore fakturaer effektivt, alt i systemet ditt.
For å snakke med noen om priser, ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi best kan hjelpe deg med dine behov. Et medlem av Xe-teamet vil kontakte deg for å finne en plan som samsvarer med dine forretningsmål.
Kontakt din dedikerte kontoansvarlig for hjelp med integrering. De vil kunne gi deg spesialisert hjelp knyttet til oppsett eller eventuelle ytterligere spørsmål du måtte ha.