Søk etter SWIFT/BIC-koder etter land
Velg et land nedenfor for å se SWIFT/BIC-koder for banker i den regionen, inkludert spesifikke filialer.
Alle land
albania
algeria
andorra
angola
anguilla
antigua and barbuda
argentina
armenia
aruba
australia
austria
azerbaijan
bahamas
bahrain
bangladesh
barbados
belarus
belgium
belize
benin
bermuda
bhutan
bolivia, plurinational state of
bonaire, sint eustatius and saba
bosnia and herzegovina
botswana
brazil
brunei darussalam
bulgaria
burkina faso
cabo verde
cambodia
cameroon
canada
cayman islands
chile
china
colombia
comoros
cook islands
costa rica
cote d'ivoire
croatia
curacao
cyprus
czechia
denmark
djibouti
dominica
dominican republic
ecuador
egypt
el salvador
equatorial guinea
estonia
eswatini
ethiopia
falkland islands (malvinas)
faroe islands
fiji
finland
france
french polynesia
gabon
gambia
georgia
germany
ghana
gibraltar
greece
greenland
grenada
guadeloupe
guam
guatemala
guernsey
guinea
guinea-bissau
guyana
haiti
holy see
honduras
hong kong
hungary
iceland
india
indonesia
iraq
ireland
isle of man
israel
italy
jamaica
japan
jersey
jordan
kazakhstan
kenya
kiribati
korea, republic of
kosovo, republic of
kuwait
kyrgyzstan
lao people's democratic republic
latvia
lebanon
lesotho
liberia
libya
liechtenstein
lithuania
luxembourg
macao
madagascar
malawi
malaysia
maldives
mali
malta
marshall islands
martinique
mauritania
mauritius
mayotte
mexico
moldova, republic of
monaco
mongolia
montenegro
montserrat
morocco
mozambique
myanmar
namibia
nepal
netherlands
new caledonia
new zealand
nicaragua
niger
nigeria
north macedonia
norway
oman
pakistan
palau
palestine, state of
panama
papua new guinea
paraguay
peru
philippines
poland
portugal
puerto rico
qatar
reunion
romania
russian federation
rwanda
saint kitts and nevis
saint lucia
saint vincent and the grenadines
samoa
san marino
sao tome and principe
saudi arabia
senegal
serbia
seychelles
sierra leone
singapore
sint maarten (dutch part)
slovakia
slovenia
solomon islands
somalia
south africa
south sudan
spain
sri lanka
st helena,ascension and tristan da cunha
suriname
sweden
switzerland
taiwan
tajikistan
tanzania, united republic of
thailand
timor-leste
togo
tonga
trinidad and tobago
tunisia
turkiye
turkmenistan
turks and caicos islands
tuvalu
uganda
ukraine
united arab emirates
united kingdom
united states of america
uruguay
uzbekistan
vanuatu
venezuela (bolivarian republic of)
viet nam
virgin islands, british
wallis and futuna
yemen
zambia
zimbabwe
Hvorfor overføre med Xe i stedet for tradisjonelle banker?
Bedre priser
Sammenlign oss med banken din og oppdag besparelsene. Våre priser er ofte bedre enn større banker, noe som maksimerer verdien av overføringen din.
Lavere avgifter
Vi viser deg alle gebyrer på forhånd før du bekrefter overføringen, slik at du vet nøyaktig hva du betaler for. Våre lavere avgifter betyr mer besparelser for deg.
Raskere overføringer
De fleste overføringene fullføres samme dag. Vi forstår at når det gjelder penger, er det timing som teller.
Send penger med Xe
Sammenlign bankens renter med Xe og få den beste verdien for dine internasjonale SWIFT-pengeoverføringer. Din første overføring er bare noen få klikk unna – registrer deg gratis og send penger på få minutter.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.