Søk etter bankens SWIFT-kode
Bruk SWIFT-søket vårt for å finne bankens SWIFT/BIC-kode, eller velg raskt blant populære banker som er oppført nedenfor.
Finn en SWIFT-kode
Velg fra disse populære bankene for å komme i gang:
Hva er en SWIFT/BIC-kode?
En SWIFT-kode, også kjent som en BIC, er en internasjonal bankidentifikator som brukes for å sikre at pengene dine kommer frem til riktig sted når du sender eller mottar penger over landegrenser. Den forteller bankene nøyaktig hvilken finansinstitusjon som er involvert i overføringen, noe som bidrar til sikker og nøyaktig levering av internasjonale betalinger.
Hvorfor trenger jeg en SWIFT/BIC-kode?
Du trenger vanligvis en SWIFT/BIC-kode når du sender eller mottar internasjonale overføringer, da den hjelper med å identifisere riktig finansinstitusjon og rute betalingen sikkert. Imidlertid krever ikke alle internasjonale overføringer det – noen land eller betalingsmetoder kan bruke alternativer som IBAN-numre, rutingsnumre eller nasjonale clearingkoder.
Har banken min mer enn én SWIFT-kode?
Mange banker har flere SWIFT-koder, spesielt større banker med filialer i forskjellige byer. Noen banker bruker én global SWIFT-kode, mens andre tildeler unike koder til bestemte filialer for å hjelpe med å rute internasjonale betalinger mer nøyaktig.
Ofte stilte spørsmål
En SWIFT-kode brukes til å identifisere en spesifikk bank eller finansinstitusjon når man sender eller mottar penger over landegrenser. Den fungerer som en internasjonal adresse for banken din, og hjelper deg med å rute overføringen din sikkert og nøyaktig gjennom det globale banksystemet. Selv om ikke alle overføringsmetoder eller land krever en SWIFT-kode, er den ofte nødvendig når man foretar tradisjonelle bankoverføringer gjennom banker. Å oppgi riktig SWIFT-kode reduserer risikoen for forsinkelser, avvisninger eller feilrutede betalinger.
Det kommer an på banken. Noen banker bruker én global SWIFT-kode for alle filialer, mens andre tildeler unike koder til bestemte filialer eller avdelinger – spesielt i store byer eller for bedrifts- og bedriftskontoer. Hvis filialen din har en egen SWIFT-kode, er det best å bruke den, da det kan fremskynde behandlingen og forbedre sporingsnøyaktigheten. Hvis ikke, er bankens hovedkontors SWIFT-kode vanligvis et pålitelig alternativ.
Du kan finne SWIFT-koden til filialen din på flere måter:
Søkeverktøy som det på denne siden
Nettbankplattformer, hvor internasjonale overføringsdetaljer vanligvis er tilgjengelige
Bankutskrifter eller offisiell korrespondanse
Kundestøtte i filialen din eller via bankens hovedhjelpelinje Hvis filialen din ikke har en unik SWIFT-kode, kan banken din be deg om å bruke en generell kode eller en hovedkontorkode i stedet.
Bruk av feil SWIFT-kode kan føre til forsinkelser, avslag eller i noen tilfeller at pengene sendes til feil finansinstitusjon. Hvis betalingen avvises, kan den returneres til avsenderen, ofte med ekstra gebyrer. Hvis pengene havner i feil bank, kan det være tidkrevende å hente dem inn, og det kan påløpe gebyrer for inndriving. Dobbeltsjekk alltid SWIFT-koden med banken din eller mottakeren før du bekrefter en overføring, spesielt for store eller hastebetalinger.
En standard SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og følger denne strukturen:
Bankkode (4 bokstaver): Identifiserer banken
Landskode (2 bokstaver): Viser landet der banken ligger
Stedskode (2 tegn): Angir byen eller regionen
Filialkode (3 tegn, valgfritt): Identifiserer en spesifikk filial
Hvis koden bare er på 8 tegn, refererer den vanligvis til bankens hovedkontor.
Ansvarsfraskrivelse
SWIFT-kodene, banknavnene, adressene og annen relatert informasjon på denne siden er kun ment som generell informasjon. Selv om vi bestreber oss på å sikre nøyaktighet, garanterer ikke Xe at informasjonen er fullstendig, oppdatert eller feilfri. Detaljene kan endres uten varsel og gjenspeiler kanskje ikke de nyeste dataene som er tilgjengelige fra de respektive finansinstitusjonene.
Xe gir ingen garantier angående den juridiske statusen, regulatoriske statusen eller operasjonelle integriteten til noen bank, finansinstitusjon eller mellommann som er oppført. Vi verken støtter eller verifiserer legitimiteten til noen av de inkluderte enhetene, og vi påtar oss heller ikke noe ansvar for din bruk av informasjonen som gis.
Eventuelle økonomiske transaksjoner eller beslutninger som tas basert på denne informasjonen, gjøres på egen risiko. Xe er ikke ansvarlig for tap, forsinkelser eller skader som følge av tillit til dataene, og heller ikke fra noen form for samhandling med tredjeparter hvis informasjon vises på dette nettstedet.
Vi anbefaler at du uavhengig bekrefter alle detaljer med den aktuelle finansinstitusjonen før du iverksetter noen transaksjon.
Denne ansvarsfraskrivelsen er kun tilgjengelig på engelsk og er ikke oversatt. Selv om resten av denne siden kan vises på ditt valgte språk, forblir den juridiske ansvarsfraskrivelsen på engelsk for å bevare dens nøyaktighet og hensikt.