En SWIFT-kode brukes til å identifisere en spesifikk bank eller finansinstitusjon når man sender eller mottar penger over landegrenser. Den fungerer som en internasjonal adresse for banken din, og hjelper deg med å rute overføringen din sikkert og nøyaktig gjennom det globale banksystemet. Selv om ikke alle overføringsmetoder eller land krever en SWIFT-kode, er den ofte nødvendig når man foretar tradisjonelle bankoverføringer gjennom banker. Å oppgi riktig SWIFT-kode reduserer risikoen for forsinkelser, avvisninger eller feilrutede betalinger.