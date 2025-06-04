azn
AZN - Azerbaijan Manat

Azerbaijan Manat er valutaen til Azerbaijan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Azerbaijan Manat vekslingskursen er AZN til USD kursen. Valutakoden for Azerbaijan Manat er AZN, og valutasymbolet er ₼. Nedenfor finner du Azerbaijan Manat kurser og en valutaomregner.

azn
AZNAserbajdsjansk manat

Azerbaijan Manat statistikk

NavnAzerbaijan Manat
Symbol
Underenhet1/100 = Qepik
Underenhet symbolqr
Topp AZN konverteringAZN til USD
Topp AZN diagramAZN til USD diagram

Azerbaijan Manat profil

MynterFreq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
SedlerFreq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
SentralbankCentral Bank of the Republic of Azerbaijan
Brukere
Azerbaijan

