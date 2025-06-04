AZN - Azerbaijan Manat
Azerbaijan Manat er valutaen til Azerbaijan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Azerbaijan Manat vekslingskursen er AZN til USD kursen. Valutakoden for Azerbaijan Manat er AZN, og valutasymbolet er ₼. Nedenfor finner du Azerbaijan Manat kurser og en valutaomregner.
Azerbaijan Manat statistikk
|Navn
|Azerbaijan Manat
|Symbol
|₼
|Underenhet
|1/100 = Qepik
|Underenhet symbol
|qr
|Topp AZN konvertering
|AZN til USD
|Topp AZN diagram
|AZN til USD diagram
Azerbaijan Manat profil
|Mynter
|Freq used: qr1, qr3, qr5, qr10, qr20, qr50
|Sedler
|Freq used: ₼1, ₼5, ₼10, ₼20, ₼50, ₼100
|Sentralbank
|Central Bank of the Republic of Azerbaijan
|Brukere
Azerbaijan
Azerbaijan
