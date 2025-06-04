UYU - Uruguayan Peso
Uruguayan Peso er valutaen til Uruguay. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Uruguayan Peso vekslingskursen er UYU til USD kursen. Valutakoden for Uruguay Peso er UYU, og valutasymbolet er $U. Nedenfor finner du Uruguayan Peso kurser og en valutaomregner.
Uruguayan Peso statistikk
|Navn
|Uruguayan Peso
|Symbol
|$U
|Underenhet
|1/100 = Centésimo
|Underenhet symbol
|Centésimo
|Topp UYU konvertering
|UYU til USD
|Topp UYU diagram
|UYU til USD diagram
Uruguayan Peso profil
|Mynter
|Freq used: $U1, $U2, $U5, $U10
|Sedler
|Freq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
|Sentralbank
|Central Bank of Uruguay
|Brukere
Uruguay
Uruguay
