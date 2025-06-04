uyu
UYU - Uruguayan Peso

Uruguayan Peso er valutaen til Uruguay. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Uruguayan Peso vekslingskursen er UYU til USD kursen. Valutakoden for Uruguay Peso er UYU, og valutasymbolet er $U. Nedenfor finner du Uruguayan Peso kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

uyu
UYUUruguayansk peso

Uruguayan Peso statistikk

NavnUruguayan Peso
Symbol$U
Underenhet1/100 = Centésimo
Underenhet symbolCentésimo
Topp UYU konverteringUYU til USD
Topp UYU diagramUYU til USD diagram

Uruguayan Peso profil

MynterFreq used: $U1, $U2, $U5, $U10
SedlerFreq used: $U20, $U50, $U100, $U200, $U500, $U1000, $U2000
SentralbankCentral Bank of Uruguay
Brukere
Uruguay

Hvorfor er du interessert i UYU?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på UYU e-postoppdateringerFå UYU kurser på min telefonFå en UYU valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15947
GBP / EUR1.14148
USD / JPY156.468
GBP / USD1.32351
USD / CHF0.804465
USD / CAD1.40400
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651756

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%