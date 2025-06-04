PAB - Panamanian Balboa

Panamanian Balboa er valutaen til Panama. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Panamanian Balboa vekslingskursen er PAB til USD kursen. Valutakoden for Panama Balboa er PAB , og valutasymbolet er B/.. Nedenfor finner du Panamanian Balboa kurser og en valutaomregner.