PAB - Panamanian Balboa

Panamanian Balboa er valutaen til Panama. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Panamanian Balboa vekslingskursen er PAB til USD kursen. Valutakoden for Panama Balboa er PAB, og valutasymbolet er B/.. Nedenfor finner du Panamanian Balboa kurser og en valutaomregner.

PABPanamansk balboa

Panamanian Balboa statistikk

NavnPanamanian Balboa
SymbolB/.
Underenhet
Underenhet symbol
Topp PAB konverteringPAB til USD
Topp PAB diagramPAB til USD diagram

Panamanian Balboa profil

Brukere
Panama

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%