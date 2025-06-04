aoa
AOA - Angolan Kwanza

Angolan Kwanza er valutaen til Angola. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Angolan Kwanza vekslingskursen er AOA til USD kursen. Valutakoden for Angola Kwanza er AOA, og valutasymbolet er Kz. Nedenfor finner du Angolan Kwanza kurser og en valutaomregner.

AOAAngolansk kwanza

Angolan Kwanza statistikk

NavnAngolan Kwanza
SymbolKz
Underenhet1/100 = cêntimo
Underenhet symbolcêntimo
Topp AOA konverteringAOA til USD
Topp AOA diagramAOA til USD diagram

Angolan Kwanza profil

MynterFreq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
SedlerFreq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
SentralbankBanco Nacional de Angola
Brukere
Angola

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14132
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32336
USD / CHF0.804343
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%