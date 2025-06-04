AOA - Angolan Kwanza
Angolan Kwanza er valutaen til Angola. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Angolan Kwanza vekslingskursen er AOA til USD kursen. Valutakoden for Angola Kwanza er AOA, og valutasymbolet er Kz. Nedenfor finner du Angolan Kwanza kurser og en valutaomregner.
Angolan Kwanza statistikk
|Navn
|Angolan Kwanza
|Symbol
|Kz
|Underenhet
|1/100 = cêntimo
|Underenhet symbol
|cêntimo
|Topp AOA konvertering
|AOA til USD
|Topp AOA diagram
|AOA til USD diagram
Angolan Kwanza profil
|Mynter
|Freq used: Kz1, Kz2, Kz5, cêntimo10, cêntimo50
|Sedler
|Freq used: Kz50, Kz100, Kz200, Kz500, Kz1000, Kz2000, Kz5000, Kz10
|Sentralbank
|Banco Nacional de Angola
|Brukere
Angola
Angola
