BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar er valutaen til Barbados. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Barbadian or Bajan Dollar vekslingskursen er BBD til USD kursen. Valutakoden for Barbados Dollar er BBD , og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Barbadian or Bajan Dollar kurser og en valutaomregner.