BBD - Barbadian or Bajan Dollar
Barbadian or Bajan Dollar er valutaen til Barbados. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Barbadian or Bajan Dollar vekslingskursen er BBD til USD kursen. Valutakoden for Barbados Dollar er BBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Barbadian or Bajan Dollar kurser og en valutaomregner.
Barbadian or Bajan Dollar statistikk
|Navn
|Barbadian or Bajan Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp BBD konvertering
|BBD til USD
|Topp BBD diagram
|BBD til USD diagram
Barbadian or Bajan Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
|Sedler
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Sentralbank
|Central Bank of Barbados
|Brukere
Barbados
Barbados
Hvorfor er du interessert i BBD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BBD e-postoppdateringerFå BBD kurser på min telefonFå en BBD valutadata API for min bedrift