bbd
BBD - Barbadian or Bajan Dollar

Barbadian or Bajan Dollar er valutaen til Barbados. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Barbadian or Bajan Dollar vekslingskursen er BBD til USD kursen. Valutakoden for Barbados Dollar er BBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Barbadian or Bajan Dollar kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

bbd
BBDBarbadisk eller bajansk dollar

Barbadian or Bajan Dollar statistikk

NavnBarbadian or Bajan Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp BBD konverteringBBD til USD
Topp BBD diagramBBD til USD diagram

Barbadian or Bajan Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, $1
SedlerFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
SentralbankCentral Bank of Barbados
Brukere
Barbados

Hvorfor er du interessert i BBD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BBD e-postoppdateringerFå BBD kurser på min telefonFå en BBD valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14132
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32336
USD / CHF0.804343
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%