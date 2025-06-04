LVL - Latvian Lat

Latvian Lat er valutaen til Latvia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Latvian Lat vekslingskursen er LVL til USD kursen. Valutakoden for Latvia Lat er LVL , og valutasymbolet er Ls. Nedenfor finner du Latvian Lat kurser og en valutaomregner.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.