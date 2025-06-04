lvl
LVL - Latvian Lat

Latvian Lat er valutaen til Latvia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Latvian Lat vekslingskursen er LVL til USD kursen. Valutakoden for Latvia Lat er LVL, og valutasymbolet er Ls. Nedenfor finner du Latvian Lat kurser og en valutaomregner.

The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.

lvl
LVLLatvisk lat

Latvian Lat statistikk

NavnLatvian Lat
SymbolLs
Underenhet1/100 = Santims
Underenhet symbolSantims
Topp LVL konverteringLVL til USD
Topp LVL diagramLVL til USD diagram

Latvian Lat profil

MynterFreq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
SedlerFreq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
SentralbankBank of Latvia
Brukere
Latvia

