LVL - Latvian Lat
The Latvian Lat was replaced by the Euro on January 1, 2014. The Lat is no longer accepted as legal tender as of January 15, 2014.
Latvian Lat statistikk
|Navn
|Latvian Lat
|Symbol
|Ls
|Underenhet
|1/100 = Santims
|Underenhet symbol
|Santims
Latvian Lat profil
|Mynter
|Freq used: Santims1, Santims2, Santims5, Santims10, Santims20, Santims50, Ls1, Ls2, Ls10, Ls100
|Sedler
|Freq used: Ls5, Ls10, Ls20, Ls50, Ls100, Ls500
|Sentralbank
|Bank of Latvia
|Brukere
Latvia
Latvia
