XAU - Gold Ounce

Gold Ounce er valutaen til Gold. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gold Ounce vekslingskursen er XAU til USD kursen. Valutakoden for Gold er XAU. Nedenfor finner du Gold Ounce kurser og en valutaomregner.

XAUGullunse

Gold Ounce statistikk

NavnGold Ounce
SymbolOunce
Topp XAU konverteringXAU til USD
Topp XAU diagramXAU til USD diagram

Gold Ounce profil

Brukere
Gold

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32354
USD / CHF0.804486
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651760

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%