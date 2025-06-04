XAU - Gold Ounce
Gold Ounce er valutaen til Gold. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gold Ounce vekslingskursen er XAU til USD kursen. Valutakoden for Gold er XAU. Nedenfor finner du Gold Ounce kurser og en valutaomregner.
Gold Ounce statistikk
|Navn
|Gold Ounce
|Symbol
|Ounce
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp XAU konvertering
|XAU til USD
|Topp XAU diagram
|XAU til USD diagram
Gold Ounce profil
|Brukere
Gold
Gold
Hvorfor er du interessert i XAU?
Jeg vil...Abonner på XAU e-postoppdateringerFå XAU kurser på min telefonFå en XAU valutadata API for min bedrift