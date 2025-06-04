KHR - Cambodian Riel
Cambodian Riel er valutaen til Cambodia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cambodian Riel vekslingskursen er KHR til USD kursen. Valutakoden for Cambodia Riel er KHR, og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finner du Cambodian Riel kurser og en valutaomregner.
Cambodian Riel statistikk
|Navn
|Cambodian Riel
|Symbol
|៛
|Underenhet
|1/10 = Kak
|Underenhet symbol
|Kak
|Topp KHR konvertering
|KHR til USD
|Topp KHR diagram
|KHR til USD diagram
Cambodian Riel profil
|Mynter
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
|Sedler
|Freq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
|Sentralbank
|National Bank of Cambodia
|Brukere
Cambodia
Cambodia
