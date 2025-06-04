KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel er valutaen til Cambodia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cambodian Riel vekslingskursen er KHR til USD kursen. Valutakoden for Cambodia Riel er KHR , og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finner du Cambodian Riel kurser og en valutaomregner.