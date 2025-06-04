khr
KHR - Cambodian Riel

Cambodian Riel er valutaen til Cambodia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Cambodian Riel vekslingskursen er KHR til USD kursen. Valutakoden for Cambodia Riel er KHR, og valutasymbolet er ៛. Nedenfor finner du Cambodian Riel kurser og en valutaomregner.

KHRKambodsjansk riel

Cambodian Riel statistikk

NavnCambodian Riel
Symbol
Underenhet1/10 = Kak
Underenhet symbolKak
Topp KHR konverteringKHR til USD
Topp KHR diagramKHR til USD diagram

Cambodian Riel profil

MynterFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500
SedlerFreq used: ៛50, ៛100, ៛200, ៛500, ៛1000, ៛2000, ៛5000, ៛10000, ៛20000, ៛50000, ៛100000
SentralbankNational Bank of Cambodia
Brukere
Cambodia

