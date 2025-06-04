BWP - Botswana Pula

Botswana Pula er valutaen til Botswana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Botswana Pula vekslingskursen er BWP til USD kursen. Valutakoden for Botswana Pula er BWP , og valutasymbolet er P. Nedenfor finner du Botswana Pula kurser og en valutaomregner.