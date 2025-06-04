bwp
BWP - Botswana Pula

Botswana Pula er valutaen til Botswana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Botswana Pula vekslingskursen er BWP til USD kursen. Valutakoden for Botswana Pula er BWP, og valutasymbolet er P. Nedenfor finner du Botswana Pula kurser og en valutaomregner.

BWPBotswansk pula

Botswana Pula statistikk

NavnBotswana Pula
SymbolP
Underenhet1/100 = thebe
Underenhet symbolt
Topp BWP konverteringBWP til USD
Topp BWP diagramBWP til USD diagram

Botswana Pula profil

MynterFreq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
SedlerFreq used: P10, P20, P50, P100, P200
SentralbankBank of Botswana
Brukere
Botswana

