BWP - Botswana Pula
Botswana Pula er valutaen til Botswana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Botswana Pula vekslingskursen er BWP til USD kursen. Valutakoden for Botswana Pula er BWP, og valutasymbolet er P. Nedenfor finner du Botswana Pula kurser og en valutaomregner.
Botswana Pula statistikk
|Navn
|Botswana Pula
|Symbol
|P
|Underenhet
|1/100 = thebe
|Underenhet symbol
|t
|Topp BWP konvertering
|BWP til USD
|Topp BWP diagram
|BWP til USD diagram
Botswana Pula profil
|Mynter
|Freq used: 5t, 10t, 25t, 50t, P1, P2, P5
|Sedler
|Freq used: P10, P20, P50, P100, P200
|Sentralbank
|Bank of Botswana
|Brukere
Botswana
Botswana
Hvorfor er du interessert i BWP?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BWP e-postoppdateringerFå BWP kurser på min telefonFå en BWP valutadata API for min bedrift