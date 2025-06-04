xag
XAG - Silver Ounce

Silver Ounce er valutaen til Silver. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Silver Ounce vekslingskursen er XAG til USD kursen. Valutakoden for Silver er XAG. Nedenfor finner du Silver Ounce kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

xag
XAGSølvunse

Silver Ounce statistikk

NavnSilver Ounce
SymbolOunce
Underenhet
Underenhet symbol
Topp XAG konverteringXAG til USD
Topp XAG diagramXAG til USD diagram

Silver Ounce profil

Brukere
Silver

Hvorfor er du interessert i XAG?

Jeg vil...

Abonner på XAG e-postoppdateringerFå XAG kurser på min telefonFå en XAG valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32354
USD / CHF0.804486
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651760

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%