MVR - Maldivian Rufiyaa

Maldivian Rufiyaa er valutaen til Maldives (Maldive Islands). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Maldivian Rufiyaa vekslingskursen er MVR til USD kursen. Valutakoden for Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa er MVR , og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finner du Maldivian Rufiyaa kurser og en valutaomregner.