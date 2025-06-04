mvr
MVR - Maldivian Rufiyaa

Maldivian Rufiyaa er valutaen til Maldives (Maldive Islands). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Maldivian Rufiyaa vekslingskursen er MVR til USD kursen. Valutakoden for Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa er MVR, og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finner du Maldivian Rufiyaa kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

mvr
MVRMaldivisk rufiyaa

Maldivian Rufiyaa statistikk

NavnMaldivian Rufiyaa
SymbolRufiyaa
Underenhet1/100 = Laari
Underenhet symbolLaari
Topp MVR konverteringMVR til USD
Topp MVR diagramMVR til USD diagram

Maldivian Rufiyaa profil

MynterFreq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
SedlerFreq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
SentralbankMaldives Monetary Authority
Brukere
Maldives (Maldive Islands)

Hvorfor er du interessert i MVR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på MVR e-postoppdateringerFå MVR kurser på min telefonFå en MVR valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%