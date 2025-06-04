MVR - Maldivian Rufiyaa
Maldivian Rufiyaa er valutaen til Maldives (Maldive Islands). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Maldivian Rufiyaa vekslingskursen er MVR til USD kursen. Valutakoden for Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa er MVR, og valutasymbolet er Rf. Nedenfor finner du Maldivian Rufiyaa kurser og en valutaomregner.
Maldivian Rufiyaa statistikk
|Navn
|Maldivian Rufiyaa
|Symbol
|Rufiyaa
|Underenhet
|1/100 = Laari
|Underenhet symbol
|Laari
|Topp MVR konvertering
|MVR til USD
|Topp MVR diagram
|MVR til USD diagram
Maldivian Rufiyaa profil
|Mynter
|Freq used: Laari1, Laari5, Laari10, Laari25, Laari50, Rufiyaa1, Rufiyaa2
|Sedler
|Freq used: Rufiyaa5, Rufiyaa10, Rufiyaa20, Rufiyaa50, Rufiyaa100, Rufiyaa200, Rufiyaa500
|Sentralbank
|Maldives Monetary Authority
|Brukere
Maldives (Maldive Islands)
Hvorfor er du interessert i MVR?
