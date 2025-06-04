ang
Dutch Guilder er valutaen til Netherlands Antilles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Dutch Guilder vekslingskursen er ANG til USD kursen. Valutakoden for Netherlands Antilles Guilder er ANG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finner du Dutch Guilder kurser og en valutaomregner.

Dutch Guilder statistikk

NavnDutch Guilder
Symbolƒ
Underenhet
Underenhet symbol
Topp ANG konverteringANG til USD
Topp ANG diagramANG til USD diagram

Dutch Guilder profil

SedlerFreq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
Brukere
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14132
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32336
USD / CHF0.804343
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%