ANG - Dutch Guilder

Dutch Guilder er valutaen til Netherlands Antilles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Dutch Guilder vekslingskursen er ANG til USD kursen. Valutakoden for Netherlands Antilles Guilder er ANG , og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finner du Dutch Guilder kurser og en valutaomregner.