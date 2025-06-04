ANG - Dutch Guilder
Dutch Guilder er valutaen til Netherlands Antilles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Dutch Guilder vekslingskursen er ANG til USD kursen. Valutakoden for Netherlands Antilles Guilder er ANG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finner du Dutch Guilder kurser og en valutaomregner.
Dutch Guilder statistikk
|Navn
|Dutch Guilder
|Symbol
|ƒ
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp ANG konvertering
|ANG til USD
|Topp ANG diagram
|ANG til USD diagram
Dutch Guilder profil
|Sedler
|Freq used: ƒ5, ƒ10, ƒ25, ƒ50, ƒ100, ƒ250, ƒ1000
|Brukere
Netherlands Antilles, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten
