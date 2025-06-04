sbd
SBD - Solomon Islander Dollar

Solomon Islander Dollar er valutaen til Solomon Islands. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Solomon Islander Dollar vekslingskursen er SBD til USD kursen. Valutakoden for Solomon Islands Dollar er SBD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Solomon Islander Dollar kurser og en valutaomregner.

SBDSalomonsk dollar

Solomon Islander Dollar statistikk

NavnSolomon Islander Dollar
Symbol$
Underenhet
Underenhet symbol
Topp SBD konverteringSBD til USD
Topp SBD diagramSBD til USD diagram

Solomon Islander Dollar profil

Brukere
Solomon Islands

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.441
GBP / USD1.32357
USD / CHF0.804398
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.365
AUD / USD0.651787

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%