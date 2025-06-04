gip
GIP - Gibraltar Pound

Gibraltar Pound er valutaen til Gibraltar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gibraltar Pound vekslingskursen er GIP til USD kursen. Valutakoden for Gibraltar Pound er GIP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Gibraltar Pound kurser og en valutaomregner.

GIPGibraltar pund

Gibraltar Pound statistikk

NavnGibraltar Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Penny
Underenhet symbolp
Topp GIP konverteringGIP til USD
Topp GIP diagramGIP til USD diagram

Gibraltar Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SedlerFreq used: £5, £10, £20, £50, £100
Brukere
Gibraltar

