GIP - Gibraltar Pound
Gibraltar Pound er valutaen til Gibraltar. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gibraltar Pound vekslingskursen er GIP til USD kursen. Valutakoden for Gibraltar Pound er GIP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Gibraltar Pound kurser og en valutaomregner.
Gibraltar Pound statistikk
|Navn
|Gibraltar Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Penny
|Underenhet symbol
|p
|Topp GIP konvertering
|GIP til USD
|Topp GIP diagram
|GIP til USD diagram
Gibraltar Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Sedler
|Freq used: £5, £10, £20, £50, £100
|Brukere
Gibraltar
Gibraltar
Hvorfor er du interessert i GIP?
