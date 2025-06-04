bgn
BGN - Bulgarian Lev

Bulgarian Lev er valutaen til Bulgaria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bulgarian Lev vekslingskursen er BGN til USD kursen. Valutakoden for Bulgaria Lev er BGN, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Bulgarian Lev kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

bgn
BGNBulgarsk lev

Bulgarian Lev statistikk

NavnBulgarian Lev
Symbolлв
Underenhet1/100 = Stotinki
Underenhet symbolстотинки
Topp BGN konverteringBGN til USD
Topp BGN diagramBGN til USD diagram

Bulgarian Lev profil

KallenavnKint (masc), Kinta (fem)
MynterFreq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
SedlerFreq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
SentralbankBulgarian National Bank
Brukere
Bulgaria

Hvorfor er du interessert i BGN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BGN e-postoppdateringerFå BGN kurser på min telefonFå en BGN valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15949
GBP / EUR1.14134
USD / JPY156.448
GBP / USD1.32338
USD / CHF0.804336
USD / CAD1.40389
EUR / JPY181.400
AUD / USD0.651804

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%