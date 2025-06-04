BGN - Bulgarian Lev
Bulgarian Lev er valutaen til Bulgaria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bulgarian Lev vekslingskursen er BGN til USD kursen. Valutakoden for Bulgaria Lev er BGN, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Bulgarian Lev kurser og en valutaomregner.
Bulgarian Lev statistikk
|Navn
|Bulgarian Lev
|Symbol
|лв
|Underenhet
|1/100 = Stotinki
|Underenhet symbol
|стотинки
|Topp BGN konvertering
|BGN til USD
|Topp BGN diagram
|BGN til USD diagram
Bulgarian Lev profil
|Kallenavn
|Kint (masc), Kinta (fem)
|Mynter
|Freq used: стотинки1, стотинки2, стотинки5, стотинки10, стотинки20, стотинки50, лв1
|Sedler
|Freq used: лв2, лв5, лв10, лв20, лв50, лв100
Rarely used: лв1
|Sentralbank
|Bulgarian National Bank
|Brukere
Bulgaria
Bulgaria
