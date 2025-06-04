EEK - Estonian Kroon

Estonian Kroon er valutaen til Estonia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Estonian Kroon vekslingskursen er EEK til USD kursen. Valutakoden for Estonia Kroon er EEK , og valutasymbolet er kr. Nedenfor finner du Estonian Kroon kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.