EEK - Estonian Kroon

Estonian Kroon er valutaen til Estonia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Estonian Kroon vekslingskursen er EEK til USD kursen. Valutakoden for Estonia Kroon er EEK, og valutasymbolet er kr. Nedenfor finner du Estonian Kroon kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 15 January 2011, the Estonian kroon is no longer legal tender.

EEKEstisk kroon
The EEK was replaced by the Euro at a fixed conversion rate of 1 EUR = 15.6466 EEK. Estonian kroon banknotes can be exchanged at the Bank of Estonia in unlimited amounts for an unlimited amount of time. For more information, please visit ECB: Estonia 2011.

Estonian Kroon statistikk

NavnEstonian Kroon
Symbolkr
Underenhet
Underenhet symbol
Topp EEK konverteringEEK til USD
Topp EEK diagramEEK til USD diagram

Estonian Kroon profil

Brukere
Estonia

