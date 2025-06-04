OMR - Omani Rial
Omani Rial er valutaen til Oman. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Omani Rial vekslingskursen er OMR til USD kursen. Valutakoden for Oman Rial er OMR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Omani Rial kurser og en valutaomregner.
Omani Rial statistikk
|Navn
|Omani Rial
|Symbol
|﷼
|Underenhet
|1/1000 = Baisa
|Underenhet symbol
|bz
|Topp OMR konvertering
|OMR til USD
|Topp OMR diagram
|OMR til USD diagram
Omani Rial profil
|Mynter
|Freq used: bz5, bz10, bz25, bz50
|Sedler
|Freq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
|Sentralbank
|Central Bank of Oman
|Brukere
Oman
Oman
