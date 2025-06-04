OMR - Omani Rial

Omani Rial er valutaen til Oman. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Omani Rial vekslingskursen er OMR til USD kursen. Valutakoden for Oman Rial er OMR , og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Omani Rial kurser og en valutaomregner.