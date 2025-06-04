omr
OMR - Omani Rial

Omani Rial er valutaen til Oman. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Omani Rial vekslingskursen er OMR til USD kursen. Valutakoden for Oman Rial er OMR, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Omani Rial kurser og en valutaomregner.

omr
OMROmansk rial

Omani Rial statistikk

NavnOmani Rial
Symbol
Underenhet1/1000 = Baisa
Underenhet symbolbz
Topp OMR konverteringOMR til USD
Topp OMR diagramOMR til USD diagram

Omani Rial profil

MynterFreq used: bz5, bz10, bz25, bz50
SedlerFreq used: bz100, bz200, bz500, ﷼1, ﷼5, ﷼10, ﷼20, ﷼50
SentralbankCentral Bank of Oman
Brukere
Oman

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%