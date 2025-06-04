BSD - Bahamian Dollar
Bahamian Dollar er valutaen til Bahamas. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bahamian Dollar vekslingskursen er BSD til USD kursen. Valutakoden for Bahamas Dollar er BSD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bahamian Dollar kurser og en valutaomregner.
Bahamian Dollar statistikk
|Navn
|Bahamian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
Bahamian Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
|Sedler
|Freq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Sentralbank
|The Bahamas Central Bank
|Brukere
Bahamas
Bahamas
