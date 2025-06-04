bsd
BSD - Bahamian Dollar

Bahamian Dollar er valutaen til Bahamas. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bahamian Dollar vekslingskursen er BSD til USD kursen. Valutakoden for Bahamas Dollar er BSD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Bahamian Dollar kurser og en valutaomregner.

BSDBahamisk dollar

Bahamian Dollar statistikk

NavnBahamian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp BSD konverteringBSD til USD
Topp BSD diagramBSD til USD diagram

Bahamian Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent25, Cent50, $1, $20
SedlerFreq used: $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100
SentralbankThe Bahamas Central Bank
Brukere
Bahamas

