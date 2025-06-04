mur
MUR - Mauritian Rupee

Mauritian Rupee er valutaen til Mauritius. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritian Rupee vekslingskursen er MUR til USD kursen. Valutakoden for Mauritius Rupee er MUR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Mauritian Rupee kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

mur
MURMauritisk rupee

Mauritian Rupee statistikk

NavnMauritian Rupee
Symbol
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp MUR konverteringMUR til USD
Topp MUR diagramMUR til USD diagram

Mauritian Rupee profil

SedlerFreq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
SentralbankBank of Mauritius
Brukere
Mauritius

Hvorfor er du interessert i MUR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på MUR e-postoppdateringerFå MUR kurser på min telefonFå en MUR valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%