MUR - Mauritian Rupee
Mauritian Rupee er valutaen til Mauritius. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritian Rupee vekslingskursen er MUR til USD kursen. Valutakoden for Mauritius Rupee er MUR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Mauritian Rupee kurser og en valutaomregner.
Mauritian Rupee statistikk
|Navn
|Mauritian Rupee
|Symbol
|₨
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp MUR konvertering
|MUR til USD
|Topp MUR diagram
|MUR til USD diagram
Mauritian Rupee profil
|Sedler
|Freq used: ₨25, ₨50, ₨100, ₨200, ₨500, ₨1000, ₨2000
|Sentralbank
|Bank of Mauritius
|Brukere
Mauritius
Mauritius
