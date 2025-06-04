MUR - Mauritian Rupee

Mauritian Rupee er valutaen til Mauritius. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritian Rupee vekslingskursen er MUR til USD kursen. Valutakoden for Mauritius Rupee er MUR , og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Mauritian Rupee kurser og en valutaomregner.