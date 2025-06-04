SLL - Sierra Leonean Leone
Sierra Leonean Leone er valutaen til Sierra Leone. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sierra Leonean Leone vekslingskursen er SLL til USD kursen. Valutakoden for Sierra Leone Leone er SLL, og valutasymbolet er Le. Nedenfor finner du Sierra Leonean Leone kurser og en valutaomregner.
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.
Sierra Leonean Leone statistikk
|Navn
|Sierra Leonean Leone
|Symbol
|Le
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|c
|Topp SLL konvertering
|SLL til USD
|Topp SLL diagram
|SLL til USD diagram
Sierra Leonean Leone profil
|Mynter
|Freq used: Le10, Le50, Le100, Le500
|Sedler
|Freq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
|Sentralbank
|Bank of Sierra Leone
|Brukere
Sierra Leone
Sierra Leone
