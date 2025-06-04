sll
SLL - Sierra Leonean Leone

Sierra Leonean Leone er valutaen til Sierra Leone. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sierra Leonean Leone vekslingskursen er SLL til USD kursen. Valutakoden for Sierra Leone Leone er SLL, og valutasymbolet er Le. Nedenfor finner du Sierra Leonean Leone kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

sll
SLLSierraleonsk leone
SLL and SLE are legal tender until March 2023, in accordance with ISO 4217 AMENDMENT NUMBER 173, which was released on September 23, 2022.

Sierra Leonean Leone statistikk

NavnSierra Leonean Leone
SymbolLe
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolc
Topp SLL konverteringSLL til USD
Topp SLL diagramSLL til USD diagram

Sierra Leonean Leone profil

MynterFreq used: Le10, Le50, Le100, Le500
SedlerFreq used: Le1000, Le2000, Le5000, Le10000
SentralbankBank of Sierra Leone
Brukere
Sierra Leone

