XPT - Platinum Ounce

Platinum Ounce er valutaen til Platinum. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Platinum Ounce vekslingskursen er XPT til USD kursen. Valutakoden for Platinum er XPT. Nedenfor finner du Platinum Ounce kurser og en valutaomregner.

XPTPlatinaunse

Platinum Ounce statistikk

NavnPlatinum Ounce
SymbolOunce
Underenhet
Underenhet symbol
Topp XPT konverteringXPT til USD
Topp XPT diagramXPT til USD diagram

Platinum Ounce profil

Brukere
Platinum

Hvorfor er du interessert i XPT?

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15945
GBP / EUR1.14157
USD / JPY156.472
GBP / USD1.32359
USD / CHF0.804442
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651778

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%