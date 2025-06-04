rsd
RSD - Serbian Dinar

Serbian Dinar er valutaen til Serbia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Serbian Dinar vekslingskursen er RSD til USD kursen. Valutakoden for Serbia Dinar er RSD, og valutasymbolet er Дин.. Nedenfor finner du Serbian Dinar kurser og en valutaomregner.

RSDSerbisk dinar

Serbian Dinar statistikk

NavnSerbian Dinar
SymbolРСД
Underenhet1/100 = Para
Underenhet symbolPara
Topp RSD konverteringRSD til USD
Topp RSD diagramRSD til USD diagram

Serbian Dinar profil

KallenavnGlava
MynterFreq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
SedlerFreq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
SentralbankNational Bank of Serbia
Brukere
Serbia

