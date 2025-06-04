RSD - Serbian Dinar
Serbian Dinar er valutaen til Serbia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Serbian Dinar vekslingskursen er RSD til USD kursen. Valutakoden for Serbia Dinar er RSD, og valutasymbolet er Дин.. Nedenfor finner du Serbian Dinar kurser og en valutaomregner.
Serbian Dinar statistikk
|Navn
|Serbian Dinar
|Symbol
|РСД
|Underenhet
|1/100 = Para
|Underenhet symbol
|Para
|Topp RSD konvertering
|RSD til USD
|Topp RSD diagram
|RSD til USD diagram
Serbian Dinar profil
|Kallenavn
|Glava
|Mynter
|Freq used: РСД1, РСД2, РСД5, РСД10, РСД20
|Sedler
|Freq used: РСД10, РСД20, РСД50, РСД100, РСД200, РСД500, РСД1000
Rarely used: РСД2000, РСД5000
|Sentralbank
|National Bank of Serbia
|Brukere
Serbia
Serbia
