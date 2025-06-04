ern
ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa er valutaen til Eritrea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Eritrean Nakfa vekslingskursen er ERN til USD kursen. Valutakoden for Eritrea Nakfa er ERN, og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finner du Eritrean Nakfa kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

ern
ERNEritreisk nakfa

Eritrean Nakfa statistikk

NavnEritrean Nakfa
SymbolNkf
Underenhet1/100 = cent
Underenhet symbolcent
Topp ERN konverteringERN til USD
Topp ERN diagramERN til USD diagram

Eritrean Nakfa profil

SentralbankBank of Eritrea
Brukere
Eritrea

Hvorfor er du interessert i ERN?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på ERN e-postoppdateringerFå ERN kurser på min telefonFå en ERN valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15959
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.443
GBP / USD1.32372
USD / CHF0.804131
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651873

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%