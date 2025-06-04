ERN - Eritrean Nakfa
Eritrean Nakfa er valutaen til Eritrea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Eritrean Nakfa vekslingskursen er ERN til USD kursen. Valutakoden for Eritrea Nakfa er ERN, og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finner du Eritrean Nakfa kurser og en valutaomregner.
Eritrean Nakfa statistikk
|Navn
|Eritrean Nakfa
|Symbol
|Nkf
|Underenhet
|1/100 = cent
|Underenhet symbol
|cent
|Topp ERN konvertering
|ERN til USD
|Topp ERN diagram
|ERN til USD diagram
Eritrean Nakfa profil
|Sentralbank
|Bank of Eritrea
|Brukere
Eritrea
