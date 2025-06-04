ERN - Eritrean Nakfa

Eritrean Nakfa er valutaen til Eritrea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Eritrean Nakfa vekslingskursen er ERN til USD kursen. Valutakoden for Eritrea Nakfa er ERN , og valutasymbolet er Nfk. Nedenfor finner du Eritrean Nakfa kurser og en valutaomregner.