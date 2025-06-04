NPR - Nepalese Rupee
Nepalese Rupee er valutaen til Nepal. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nepalese Rupee vekslingskursen er NPR til USD kursen. Valutakoden for Nepal Rupee er NPR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Nepalese Rupee kurser og en valutaomregner.
Nepalese Rupee statistikk
|Navn
|Nepalese Rupee
|Symbol
|₨
|Underenhet
|1/100 = Paisa
|Underenhet symbol
|Paisa
|Topp NPR konvertering
|NPR til USD
|Topp NPR diagram
|NPR til USD diagram
Nepalese Rupee profil
|Mynter
|Freq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
|Sedler
|Freq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
|Sentralbank
|Nepal Rastra bank
|Brukere
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)
