NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee er valutaen til Nepal. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nepalese Rupee vekslingskursen er NPR til USD kursen. Valutakoden for Nepal Rupee er NPR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Nepalese Rupee kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

NPRNepalsk rupee

Nepalese Rupee statistikk

NavnNepalese Rupee
Symbol
Underenhet1/100 = Paisa
Underenhet symbolPaisa
Topp NPR konverteringNPR til USD
Topp NPR diagramNPR til USD diagram

Nepalese Rupee profil

MynterFreq used: Paisa1, Paisa5, Paisa10, Paisa25, Paisa50, ₨1, ₨2, ₨5, ₨10
SedlerFreq used: ₨5, ₨10, ₨25, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000
Rarely used: ₨1, ₨2
SentralbankNepal Rastra bank
Brukere
Nepal, India (unofficially near India-Nepal border)

