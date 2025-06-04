NPR - Nepalese Rupee

Nepalese Rupee er valutaen til Nepal. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nepalese Rupee vekslingskursen er NPR til USD kursen. Valutakoden for Nepal Rupee er NPR , og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Nepalese Rupee kurser og en valutaomregner.