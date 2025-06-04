bob
BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano er valutaen til Bolivia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bolivian Bolíviano vekslingskursen er BOB til USD kursen. Valutakoden for Bolivia Bolíviano er BOB, og valutasymbolet er $b. Nedenfor finner du Bolivian Bolíviano kurser og en valutaomregner.

bob
BOBBoliviansk boliviano

Bolivian Bolíviano statistikk

NavnBolivian Bolíviano
Symbol$b
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp BOB konverteringBOB til USD
Topp BOB diagramBOB til USD diagram

Bolivian Bolíviano profil

MynterFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
SedlerFreq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
SentralbankBanco Central de Bolivia
Brukere
Bolivia

