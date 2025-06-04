BOB - Bolivian Bolíviano

Bolivian Bolíviano er valutaen til Bolivia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bolivian Bolíviano vekslingskursen er BOB til USD kursen. Valutakoden for Bolivia Bolíviano er BOB , og valutasymbolet er $b. Nedenfor finner du Bolivian Bolíviano kurser og en valutaomregner.