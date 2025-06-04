BOB - Bolivian Bolíviano
Bolivian Bolíviano er valutaen til Bolivia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bolivian Bolíviano vekslingskursen er BOB til USD kursen. Valutakoden for Bolivia Bolíviano er BOB, og valutasymbolet er $b. Nedenfor finner du Bolivian Bolíviano kurser og en valutaomregner.
Bolivian Bolíviano statistikk
|Navn
|Bolivian Bolíviano
|Symbol
|$b
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
Bolivian Bolíviano profil
|Mynter
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50, $b1, $b2, $b5
|Sedler
|Freq used: $b10, $b20, $b50, $b100, $b200
|Sentralbank
|Banco Central de Bolivia
|Brukere
Bolivia
Bolivia
