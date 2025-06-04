fjd
Fijian Dollar er valutaen til Fiji. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Fijian Dollar vekslingskursen er FJD til USD kursen. Valutakoden for Fiji Dollar er FJD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Fijian Dollar kurser og en valutaomregner.

Fijian Dollar statistikk

NavnFijian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbol¢
Topp FJD konverteringFJD til USD
Topp FJD diagramFJD til USD diagram

Fijian Dollar profil

SedlerFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
Brukere
Fiji

