FJD - Fijian Dollar
Fijian Dollar er valutaen til Fiji. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Fijian Dollar vekslingskursen er FJD til USD kursen. Valutakoden for Fiji Dollar er FJD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Fijian Dollar kurser og en valutaomregner.
Fijian Dollar statistikk
|Navn
|Fijian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|¢
|Topp FJD konvertering
|FJD til USD
|Topp FJD diagram
|FJD til USD diagram
Fijian Dollar profil
|Sedler
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Brukere
Fiji
Hvorfor er du interessert i FJD?
