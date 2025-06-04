MOP - Macau Pataca

Macau Pataca er valutaen til Macau. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Macau Pataca vekslingskursen er MOP til USD kursen. Valutakoden for Macau Pataca er MOP , og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finner du Macau Pataca kurser og en valutaomregner.