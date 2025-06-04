mop
MOP - Macau Pataca

Macau Pataca er valutaen til Macau. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Macau Pataca vekslingskursen er MOP til USD kursen. Valutakoden for Macau Pataca er MOP, og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finner du Macau Pataca kurser og en valutaomregner.

MOPMacau pataca

Macau Pataca statistikk

NavnMacau Pataca
SymbolMOP$
Underenhet1/10 = Ho
Underenhet symbolHo
Topp MOP konverteringMOP til USD
Topp MOP diagramMOP til USD diagram

Macau Pataca profil

MynterFreq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
SedlerFreq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
Brukere
Macau

