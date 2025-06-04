MOP - Macau Pataca
Macau Pataca er valutaen til Macau. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Macau Pataca vekslingskursen er MOP til USD kursen. Valutakoden for Macau Pataca er MOP, og valutasymbolet er MOP$. Nedenfor finner du Macau Pataca kurser og en valutaomregner.
Macau Pataca statistikk
|Navn
|Macau Pataca
|Symbol
|MOP$
|Underenhet
|1/10 = Ho
|Underenhet symbol
|Ho
|Topp MOP konvertering
|MOP til USD
|Topp MOP diagram
|MOP til USD diagram
Macau Pataca profil
|Mynter
|Freq used: Ho10, Ho20, Ho50, MOP$1, MOP$2, MOP$5, MOP$10
|Sedler
|Freq used: MOP$10, MOP$20, MOP$100, MOP$500, MOP$1000
|Brukere
Macau
Hvorfor er du interessert i MOP?
