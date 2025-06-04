KZT - Kazakhstani Tenge

Kazakhstani Tenge er valutaen til Kazakhstan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kazakhstani Tenge vekslingskursen er KZT til USD kursen. Valutakoden for Kazakhstan Tenge er KZT , og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finner du Kazakhstani Tenge kurser og en valutaomregner.