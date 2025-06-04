kzt
KZT - Kazakhstani Tenge

Kazakhstani Tenge er valutaen til Kazakhstan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kazakhstani Tenge vekslingskursen er KZT til USD kursen. Valutakoden for Kazakhstan Tenge er KZT, og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finner du Kazakhstani Tenge kurser og en valutaomregner.

KZTKasakhstansk tenge

Kazakhstani Tenge statistikk

NavnKazakhstani Tenge
Symbol
Underenhet1/100 = Tïin
Underenhet symbolTïin
Topp KZT konverteringKZT til USD
Topp KZT diagramKZT til USD diagram

Kazakhstani Tenge profil

MynterFreq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
SedlerFreq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
SentralbankThe National Bank of Kazakhstan
Brukere
Kazakhstan

