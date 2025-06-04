KZT - Kazakhstani Tenge
Kazakhstani Tenge er valutaen til Kazakhstan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Kazakhstani Tenge vekslingskursen er KZT til USD kursen. Valutakoden for Kazakhstan Tenge er KZT, og valutasymbolet er ₸. Nedenfor finner du Kazakhstani Tenge kurser og en valutaomregner.
Kazakhstani Tenge statistikk
|Navn
|Kazakhstani Tenge
|Symbol
|₸
|Underenhet
|1/100 = Tïin
|Underenhet symbol
|Tïin
|Topp KZT konvertering
|KZT til USD
|Topp KZT diagram
|KZT til USD diagram
Kazakhstani Tenge profil
|Mynter
|Freq used: ₸1, ₸2, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100
|Sedler
|Freq used: ₸1, ₸3, ₸5, ₸10, ₸20, ₸50, ₸100, ₸200, ₸500, ₸1000, ₸2000, ₸5000, ₸10000
|Sentralbank
|The National Bank of Kazakhstan
|Brukere
Kazakhstan
Kazakhstan
Hvorfor er du interessert i KZT?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på KZT e-postoppdateringerFå KZT kurser på min telefonFå en KZT valutadata API for min bedrift