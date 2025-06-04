scr
SCR - Seychellois Rupee

Seychellois Rupee er valutaen til Seychelles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Seychellois Rupee vekslingskursen er SCR til USD kursen. Valutakoden for Seychelles Rupee er SCR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Seychellois Rupee kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

scr
SCRSeychellisk rupee

Seychellois Rupee statistikk

NavnSeychellois Rupee
Symbol
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp SCR konverteringSCR til USD
Topp SCR diagramSCR til USD diagram

Seychellois Rupee profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
SedlerFreq used: ₨50, ₨100, ₨500
SentralbankCentral Bank of Seychelles
Brukere
Seychelles

Hvorfor er du interessert i SCR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på SCR e-postoppdateringerFå SCR kurser på min telefonFå en SCR valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15932
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.441
GBP / USD1.32357
USD / CHF0.804398
USD / CAD1.40402
EUR / JPY181.365
AUD / USD0.651787

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%