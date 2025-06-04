SCR - Seychellois Rupee
Seychellois Rupee er valutaen til Seychelles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Seychellois Rupee vekslingskursen er SCR til USD kursen. Valutakoden for Seychelles Rupee er SCR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Seychellois Rupee kurser og en valutaomregner.
Seychellois Rupee statistikk
|Navn
|Seychellois Rupee
|Symbol
|₨
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp SCR konvertering
|SCR til USD
|Topp SCR diagram
|SCR til USD diagram
Seychellois Rupee profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, ₨1, ₨5
|Sedler
|Freq used: ₨50, ₨100, ₨500
|Sentralbank
|Central Bank of Seychelles
|Brukere
Seychelles
Hvorfor er du interessert i SCR?
