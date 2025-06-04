WST - Samoan Tala
Samoan Tala er valutaen til Samoa. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Samoan Tala vekslingskursen er WST til USD kursen. Valutakoden for Samoa Tala er WST, og valutasymbolet er WS$. Nedenfor finner du Samoan Tala kurser og en valutaomregner.
Samoan Tala statistikk
|Navn
|Samoan Tala
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Sene
|Underenhet symbol
|Sene
|Topp WST konvertering
|WST til USD
|Topp WST diagram
|WST til USD diagram
Samoan Tala profil
|Mynter
|Freq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
|Sedler
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Sentralbank
|Central Bank of Samoa
|Brukere
Samoa
Samoa
Hvorfor er du interessert i WST?
