WST - Samoan Tala

Samoan Tala er valutaen til Samoa. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Samoan Tala vekslingskursen er WST til USD kursen. Valutakoden for Samoa Tala er WST , og valutasymbolet er WS$. Nedenfor finner du Samoan Tala kurser og en valutaomregner.