WST - Samoan Tala

Samoan Tala er valutaen til Samoa. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Samoan Tala vekslingskursen er WST til USD kursen. Valutakoden for Samoa Tala er WST, og valutasymbolet er WS$. Nedenfor finner du Samoan Tala kurser og en valutaomregner.

WSTSamoansk tala

Samoan Tala statistikk

NavnSamoan Tala
Symbol$
Underenhet1/100 = Sene
Underenhet symbolSene
Topp WST konverteringWST til USD
Topp WST diagramWST til USD diagram

Samoan Tala profil

MynterFreq used: Sene10, Sene20, Sene50, $1, $2
SedlerFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
SentralbankCentral Bank of Samoa
Brukere
Samoa

