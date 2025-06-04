mmk
MMK - Burmese Kyat

Burmese Kyat er valutaen til Myanmar (Burma). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burmese Kyat vekslingskursen er MMK til USD kursen. Valutakoden for Myanmar (Burma) Kyat er MMK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finner du Burmese Kyat kurser og en valutaomregner.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.

MMKBurmesisk kyat

Burmese Kyat statistikk

NavnBurmese Kyat
SymbolK
Underenhet1/100 = Pya
Underenhet symbolPya
Topp MMK konverteringMMK til USD
Topp MMK diagramMMK til USD diagram

Burmese Kyat profil

SedlerFreq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
SentralbankCentral Bank of Myanmar
Brukere
Myanmar (Burma)

