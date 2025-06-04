MMK - Burmese Kyat

Burmese Kyat er valutaen til Myanmar (Burma). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burmese Kyat vekslingskursen er MMK til USD kursen. Valutakoden for Myanmar (Burma) Kyat er MMK , og valutasymbolet er K. Nedenfor finner du Burmese Kyat kurser og en valutaomregner.

Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.