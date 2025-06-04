MMK - Burmese Kyat
Burmese Kyat er valutaen til Myanmar (Burma). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Burmese Kyat vekslingskursen er MMK til USD kursen. Valutakoden for Myanmar (Burma) Kyat er MMK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finner du Burmese Kyat kurser og en valutaomregner.
Notice: The MMK rates listed on XE.com are the official exchange rates. The black market MMK rates may vary significantly.
Burmese Kyat statistikk
|Navn
|Burmese Kyat
|Symbol
|K
|Underenhet
|1/100 = Pya
|Underenhet symbol
|Pya
|Topp MMK konvertering
|MMK til USD
|Topp MMK diagram
|MMK til USD diagram
Burmese Kyat profil
|Sedler
|Freq used: Pya10, Pya20, K50, K100, K200, K500, K1000, Pya5000, Pya10000
|Sentralbank
|Central Bank of Myanmar
|Brukere
Myanmar (Burma)
Myanmar (Burma)
Hvorfor er du interessert i MMK?
