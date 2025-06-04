IDR - Indonesian Rupiah
Indonesian Rupiah er valutaen til Indonesia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Indonesian Rupiah vekslingskursen er IDR til USD kursen. Valutakoden for Indonesia Rupiah er IDR, og valutasymbolet er Rp. Nedenfor finner du Indonesian Rupiah kurser og en valutaomregner.
Indonesian Rupiah statistikk
|Navn
|Indonesian Rupiah
|Symbol
|Rp
|Underenhet
|1/100 = Sen (obsolete)
|Underenhet symbol
|Sen (obsolete)
|Topp IDR konvertering
|IDR til USD
|Topp IDR diagram
|IDR til USD diagram
Indonesian Rupiah profil
|Mynter
|Freq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
|Sedler
|Freq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
|Sentralbank
|Central Bank of Republic of Indonesia
|Brukere
Indonesia, East Timor
