IDR - Indonesian Rupiah

Indonesian Rupiah er valutaen til Indonesia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Indonesian Rupiah vekslingskursen er IDR til USD kursen. Valutakoden for Indonesia Rupiah er IDR, og valutasymbolet er Rp. Nedenfor finner du Indonesian Rupiah kurser og en valutaomregner.

Indonesian Rupiah statistikk

NavnIndonesian Rupiah
SymbolRp
Underenhet1/100 = Sen (obsolete)
Underenhet symbolSen (obsolete)
Topp IDR konverteringIDR til USD
Topp IDR diagramIDR til USD diagram

Indonesian Rupiah profil

MynterFreq used: Rp100, Rp200, Rp500
Rarely used: Rp50, Rp1000
SedlerFreq used: Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, Rp100000
SentralbankCentral Bank of Republic of Indonesia
Brukere
Indonesia, East Timor

