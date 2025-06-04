PGK - Papua New Guinean Kina
Papua New Guinean Kina er valutaen til Papua New Guinea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Papua New Guinean Kina vekslingskursen er PGK til USD kursen. Valutakoden for Papua New Guinea Kina er PGK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finner du Papua New Guinean Kina kurser og en valutaomregner.
Papua New Guinean Kina statistikk
|Navn
|Papua New Guinean Kina
|Symbol
|K
|Underenhet
|1/100 = Toea
|Underenhet symbol
|Toea
|Topp PGK konvertering
|PGK til USD
|Topp PGK diagram
|PGK til USD diagram
Papua New Guinean Kina profil
|Mynter
|Freq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
|Sedler
|Freq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
|Sentralbank
|Bank of Papua New Guinea
|Brukere
Papua New Guinea
Papua New Guinea
Hvorfor er du interessert i PGK?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på PGK e-postoppdateringerFå PGK kurser på min telefonFå en PGK valutadata API for min bedrift