PGK - Papua New Guinean Kina

Papua New Guinean Kina er valutaen til Papua New Guinea. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Papua New Guinean Kina vekslingskursen er PGK til USD kursen. Valutakoden for Papua New Guinea Kina er PGK, og valutasymbolet er K. Nedenfor finner du Papua New Guinean Kina kurser og en valutaomregner.

PGKPapua-nyguineansk kina

Papua New Guinean Kina statistikk

NavnPapua New Guinean Kina
SymbolK
Underenhet1/100 = Toea
Underenhet symbolToea
Topp PGK konverteringPGK til USD
Topp PGK diagramPGK til USD diagram

Papua New Guinean Kina profil

MynterFreq used: Toea5, Toea10, Toea20, Toea50, K1
SedlerFreq used: K2, K5, K10, K20, K50, K100
SentralbankBank of Papua New Guinea
Brukere
Papua New Guinea

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%