TWD - Taiwan New Dollar
Taiwan New Dollar er valutaen til Taiwan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Taiwan New Dollar vekslingskursen er TWD til USD kursen. Valutakoden for Taiwan New Dollar er TWD, og valutasymbolet er NT$. Nedenfor finner du Taiwan New Dollar kurser og en valutaomregner.
Under Japanese rule, the Taiwanese Yen was introduced as the currency of Taiwan in 1895. It was circulated alongside the Japanese Yen with the two currencies valued at par with one another until the Japanese Empire fell, in 1945. A year later, under the Republic of China government, the Taiwan Dollar (known as TWN) replaced the Yen at par. A New Taiwan Dollar was introduced in 1949 in an attempt to counter the hyperinflation. The 'old' Taiwan Dollar was devalued at an extreme exchange rate of 4000 to 1 TWD. In 2000, the New Taiwan Dollar became the official currency of the Republic of China.
Taiwan New Dollar statistikk
|Navn
|Taiwan New Dollar
|Symbol
|NT$
|Underenhet
|1/10 = Jiao
|Underenhet symbol
|角
|Topp TWD konvertering
|TWD til USD
|Topp TWD diagram
|TWD til USD diagram
Taiwan New Dollar profil
|Kallenavn
|kuài, máo, Taibi
|Mynter
|Freq used: NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
Rarely used: NT$20
|Sedler
|Freq used: NT$100, NT$500, NT$1000
Rarely used: NT$200, NT$2000
|Sentralbank
|Central Bank of the Republic of China (Taiwan)
|Brukere
Taiwan
Taiwan
Hvorfor er du interessert i TWD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på TWD e-postoppdateringerFå TWD kurser på min telefonFå en TWD valutadata API for min bedrift