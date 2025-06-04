mdl
MDL - Moldovan Leu

Moldovan Leu er valutaen til Moldova. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Moldovan Leu vekslingskursen er MDL til USD kursen. Valutakoden for Moldova Leu er MDL, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finner du Moldovan Leu kurser og en valutaomregner.

MDLMoldovsk leu

Moldovan Leu statistikk

NavnMoldovan Leu
SymbolLeu
Underenhet1/100 = Ban
Underenhet symbolBan
Topp MDL konverteringMDL til USD
Topp MDL diagramMDL til USD diagram

Moldovan Leu profil

MynterFreq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
SedlerFreq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
SentralbankNational Bank of Moldova
Brukere
Moldova

