MDL - Moldovan Leu
Moldovan Leu er valutaen til Moldova. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Moldovan Leu vekslingskursen er MDL til USD kursen. Valutakoden for Moldova Leu er MDL, og valutasymbolet er lei. Nedenfor finner du Moldovan Leu kurser og en valutaomregner.
Moldovan Leu statistikk
|Navn
|Moldovan Leu
|Symbol
|Leu
|Underenhet
|1/100 = Ban
|Underenhet symbol
|Ban
|Topp MDL konvertering
|MDL til USD
|Topp MDL diagram
|MDL til USD diagram
Moldovan Leu profil
|Mynter
|Freq used: Ban1, Ban5, Ban10, Ban25, Ban50
|Sedler
|Freq used: Leu1, Leu5, Leu10, Leu20, Leu50, Leu100, Leu200, Leu500, Leu1000
|Sentralbank
|National Bank of Moldova
|Brukere
Moldova
Hvorfor er du interessert i MDL?
