GMD - Gambian Dalasi

Gambian Dalasi er valutaen til Gambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gambian Dalasi vekslingskursen er GMD til USD kursen. Valutakoden for Gambia Dalasi er GMD , og valutasymbolet er D. Nedenfor finner du Gambian Dalasi kurser og en valutaomregner.