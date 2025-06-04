gmd
Gambian Dalasi er valutaen til Gambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gambian Dalasi vekslingskursen er GMD til USD kursen. Valutakoden for Gambia Dalasi er GMD, og valutasymbolet er D. Nedenfor finner du Gambian Dalasi kurser og en valutaomregner.

GMDGambisk dalasi

Gambian Dalasi statistikk

NavnGambian Dalasi
SymbolDalasi
Underenhet1/100 = butut
Underenhet symbolbutut
Topp GMD konverteringGMD til USD
Topp GMD diagramGMD til USD diagram

Gambian Dalasi profil

Brukere
Gambia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.447
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804139
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651916

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%