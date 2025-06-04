GMD - Gambian Dalasi
Gambian Dalasi er valutaen til Gambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Gambian Dalasi vekslingskursen er GMD til USD kursen. Valutakoden for Gambia Dalasi er GMD, og valutasymbolet er D. Nedenfor finner du Gambian Dalasi kurser og en valutaomregner.
Gambian Dalasi statistikk
|Navn
|Gambian Dalasi
|Symbol
|Dalasi
|Underenhet
|1/100 = butut
|Underenhet symbol
|butut
|Topp GMD konvertering
|GMD til USD
|Topp GMD diagram
|GMD til USD diagram
Gambian Dalasi profil
|Brukere
Gambia
Gambia
