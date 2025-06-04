hrk
HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna er valutaen til Croatia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Croatian Kuna vekslingskursen er HRK til USD kursen. Valutakoden for Croatia Kuna er HRK, og valutasymbolet er kn. Nedenfor finner du Croatian Kuna kurser og en valutaomregner.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.

Croatian Kuna statistikk

NavnCroatian Kuna
Symbolkn
Underenhet1/100 = lipa
Underenhet symbollp
Topp HRK konverteringHRK til USD
Topp HRK diagramHRK til USD diagram

Croatian Kuna profil

MynterFreq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
SedlerFreq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
SentralbankCroatian National Bank
Brukere
Croatia

