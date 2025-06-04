HRK - Croatian Kuna
Croatian Kuna er valutaen til Croatia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Croatian Kuna vekslingskursen er HRK til USD kursen. Valutakoden for Croatia Kuna er HRK, og valutasymbolet er kn. Nedenfor finner du Croatian Kuna kurser og en valutaomregner.
The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.
Croatian Kuna statistikk
|Navn
|Croatian Kuna
|Symbol
|kn
|Underenhet
|1/100 = lipa
|Underenhet symbol
|lp
|Topp HRK konvertering
|HRK til USD
|Topp HRK diagram
|HRK til USD diagram
Croatian Kuna profil
|Mynter
|Freq used: lp5, lp10, lp20, lp50, kn1, kn2, kn5
Rarely used: lp1, lp2, kn25
|Sedler
|Freq used: kn5, kn10, kn20, kn50, kn100, kn200, kn500, kn1000
|Sentralbank
|Croatian National Bank
|Brukere
Croatia
Croatia
Hvorfor er du interessert i HRK?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på HRK e-postoppdateringerFå HRK kurser på min telefonFå en HRK valutadata API for min bedrift