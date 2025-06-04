HRK - Croatian Kuna

Croatian Kuna er valutaen til Croatia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Croatian Kuna vekslingskursen er HRK til USD kursen. Valutakoden for Croatia Kuna er HRK , og valutasymbolet er kn. Nedenfor finner du Croatian Kuna kurser og en valutaomregner.

The Croatian Kuna (HRK) was replaced by the Euro (EUR) on January 1, 2013. The Kuna is no longer accepted as legal tender as of January 14, 2023.