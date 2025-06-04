imp
IMP - Isle of Man Pound

Isle of Man Pound er valutaen til Isle of Man. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Isle of Man Pound vekslingskursen er IMP til USD kursen. Valutakoden for Isle of Man Pound er IMP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Isle of Man Pound kurser og en valutaomregner.

imp
IMPMan pund

Isle of Man Pound statistikk

NavnIsle of Man Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Pence
Underenhet symbolp
Topp IMP konverteringIMP til USD
Topp IMP diagramIMP til USD diagram

Isle of Man Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
SedlerFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Brukere
Isle of Man

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15974
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.427
GBP / USD1.32397
USD / CHF0.803968
USD / CAD1.40382
EUR / JPY181.414
AUD / USD0.652001

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%