IMP - Isle of Man Pound
Isle of Man Pound er valutaen til Isle of Man. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Isle of Man Pound vekslingskursen er IMP til USD kursen. Valutakoden for Isle of Man Pound er IMP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Isle of Man Pound kurser og en valutaomregner.
Isle of Man Pound statistikk
|Navn
|Isle of Man Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Pence
|Underenhet symbol
|p
|Topp IMP konvertering
|IMP til USD
|Topp IMP diagram
|IMP til USD diagram
Isle of Man Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2, £5
|Sedler
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Brukere
Isle of Man
Isle of Man
