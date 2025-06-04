LKR - Sri Lankan Rupee
Sri Lankan Rupee er valutaen til Sri Lanka. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sri Lankan Rupee vekslingskursen er LKR til USD kursen. Valutakoden for Sri Lanka Rupee er LKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Sri Lankan Rupee kurser og en valutaomregner.
Sri Lankan Rupee statistikk
|Navn
|Sri Lankan Rupee
|Symbol
|₨
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp LKR konvertering
|LKR til USD
|Topp LKR diagram
|LKR til USD diagram
Sri Lankan Rupee profil
|Sedler
|Freq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
|Sentralbank
|Central Bank of Sri Lanka
|Brukere
Sri Lanka
Sri Lanka
