lkr
LKR - Sri Lankan Rupee

Sri Lankan Rupee er valutaen til Sri Lanka. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Sri Lankan Rupee vekslingskursen er LKR til USD kursen. Valutakoden for Sri Lanka Rupee er LKR, og valutasymbolet er ₨. Nedenfor finner du Sri Lankan Rupee kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

lkr
LKRSrilankisk rupee

Sri Lankan Rupee statistikk

NavnSri Lankan Rupee
Symbol
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp LKR konverteringLKR til USD
Topp LKR diagramLKR til USD diagram

Sri Lankan Rupee profil

SedlerFreq used: ₨10, ₨20, ₨50, ₨100, ₨500, ₨1000, ₨2000, ₨5000
SentralbankCentral Bank of Sri Lanka
Brukere
Sri Lanka

Hvorfor er du interessert i LKR?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på LKR e-postoppdateringerFå LKR kurser på min telefonFå en LKR valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15965
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.435
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804054
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652018

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%