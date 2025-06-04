GEL - Georgian Lari
Georgian Lari er valutaen til Georgia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Georgian Lari vekslingskursen er GEL til USD kursen. Valutakoden for Georgia Lari er GEL, og valutasymbolet er ₾. Nedenfor finner du Georgian Lari kurser og en valutaomregner.
Georgian Lari statistikk
|Navn
|Georgian Lari
|Symbol
|Lari
|Underenhet
|1/100 = Tetri
|Underenhet symbol
|Tetri
|Topp GEL konvertering
|GEL til USD
|Topp GEL diagram
|GEL til USD diagram
Georgian Lari profil
|Mynter
|Freq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
|Sedler
|Freq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
|Sentralbank
|National Bank of Georgia
|Brukere
Georgia
Georgia
Hvorfor er du interessert i GEL?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på GEL e-postoppdateringerFå GEL kurser på min telefonFå en GEL valutadata API for min bedrift