GEL - Georgian Lari

Georgian Lari er valutaen til Georgia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Georgian Lari vekslingskursen er GEL til USD kursen. Valutakoden for Georgia Lari er GEL, og valutasymbolet er ₾. Nedenfor finner du Georgian Lari kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

GELGeorgisk lari

Georgian Lari statistikk

NavnGeorgian Lari
SymbolLari
Underenhet1/100 = Tetri
Underenhet symbolTetri
Topp GEL konverteringGEL til USD
Topp GEL diagramGEL til USD diagram

Georgian Lari profil

MynterFreq used: Tetri1, Tetri2, Tetri5, Tetri10, Tetri20, Tetri50, Lari1, Lari2
SedlerFreq used: Lari1, Lari2, Lari5, Lari10, Lari20, Lari50, Lari100, Lari200
SentralbankNational Bank of Georgia
Brukere
Georgia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.447
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804139
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651916

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%