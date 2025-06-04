LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar er valutaen til Libya. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Libyan Dinar vekslingskursen er LYD til USD kursen. Valutakoden for Libya Dinar er LYD , og valutasymbolet er LD. Nedenfor finner du Libyan Dinar kurser og en valutaomregner.