lyd
LYD - Libyan Dinar

Libyan Dinar er valutaen til Libya. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Libyan Dinar vekslingskursen er LYD til USD kursen. Valutakoden for Libya Dinar er LYD, og valutasymbolet er LD. Nedenfor finner du Libyan Dinar kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

lyd
LYDLibysk dinar

Libyan Dinar statistikk

NavnLibyan Dinar
SymbolLD
Underenhet1/1000 = Dirham
Underenhet symbolDirham
Topp LYD konverteringLYD til USD
Topp LYD diagramLYD til USD diagram

Libyan Dinar profil

SedlerFreq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
SentralbankCentral Bank of Libya
Brukere
Libya

Hvorfor er du interessert i LYD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på LYD e-postoppdateringerFå LYD kurser på min telefonFå en LYD valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15968
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32389
USD / CHF0.804055
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.652019

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%