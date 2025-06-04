LYD - Libyan Dinar
Libyan Dinar er valutaen til Libya. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Libyan Dinar vekslingskursen er LYD til USD kursen. Valutakoden for Libya Dinar er LYD, og valutasymbolet er LD. Nedenfor finner du Libyan Dinar kurser og en valutaomregner.
Libyan Dinar statistikk
|Navn
|Libyan Dinar
|Symbol
|LD
|Underenhet
|1/1000 = Dirham
|Underenhet symbol
|Dirham
|Topp LYD konvertering
|LYD til USD
|Topp LYD diagram
|LYD til USD diagram
Libyan Dinar profil
|Sedler
|Freq used: LD1, LD5, LD10, LD20, LD50
|Sentralbank
|Central Bank of Libya
|Brukere
Libya
Libya
Hvorfor er du interessert i LYD?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på LYD e-postoppdateringerFå LYD kurser på min telefonFå en LYD valutadata API for min bedrift