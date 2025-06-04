mnt
MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik er valutaen til Mongolia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mongolian Tughrik vekslingskursen er MNT til USD kursen. Valutakoden for Mongolia Tughrik er MNT, og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finner du Mongolian Tughrik kurser og en valutaomregner.

MNTMongolsk tugrik

Mongolian Tughrik statistikk

NavnMongolian Tughrik
Symbol
Underenhet1/100 = Möngö
Underenhet symbolMöngö
Topp MNT konverteringMNT til USD
Topp MNT diagramMNT til USD diagram

Mongolian Tughrik profil

KallenavnTögrög
MynterFreq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
SedlerFreq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
SentralbankBank of Mongolia
Brukere
Mongolia

Hvorfor er du interessert i MNT?

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%