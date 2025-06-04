MNT - Mongolian Tughrik

Mongolian Tughrik er valutaen til Mongolia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mongolian Tughrik vekslingskursen er MNT til USD kursen. Valutakoden for Mongolia Tughrik er MNT , og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finner du Mongolian Tughrik kurser og en valutaomregner.