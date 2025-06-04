MNT - Mongolian Tughrik
Mongolian Tughrik er valutaen til Mongolia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mongolian Tughrik vekslingskursen er MNT til USD kursen. Valutakoden for Mongolia Tughrik er MNT, og valutasymbolet er ₮. Nedenfor finner du Mongolian Tughrik kurser og en valutaomregner.
Mongolian Tughrik statistikk
|Navn
|Mongolian Tughrik
|Symbol
|₮
|Underenhet
|1/100 = Möngö
|Underenhet symbol
|Möngö
|Topp MNT konvertering
|MNT til USD
|Topp MNT diagram
|MNT til USD diagram
Mongolian Tughrik profil
|Kallenavn
|Tögrög
|Mynter
|Freq used: ₮20, ₮50, ₮100, ₮200, ₮500
|Sedler
|Freq used: ₮10, ₮20, ₮100, ₮500, ₮1000, ₮5000, ₮10000, ₮20000
|Sentralbank
|Bank of Mongolia
|Brukere
Mongolia
