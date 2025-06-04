UAH - Ukrainian Hryvnia
Ukrainian Hryvnia er valutaen til Ukraine. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ukrainian Hryvnia vekslingskursen er UAH til USD kursen. Valutakoden for Ukraine Hryvnia er UAH, og valutasymbolet er ₴. Nedenfor finner du Ukrainian Hryvnia kurser og en valutaomregner.
Ukrainian Hryvnia statistikk
|Navn
|Ukrainian Hryvnia
|Symbol
|₴
|Underenhet
|1/100 = Kopiyka
|Underenhet symbol
|Kopiyka
|Topp UAH konvertering
|UAH til USD
|Topp UAH diagram
|UAH til USD diagram
Ukrainian Hryvnia profil
|Mynter
|Freq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
|Sedler
|Freq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
|Sentralbank
|National Bank of Ukraine
|Brukere
Ukraine
Ukraine
Hvorfor er du interessert i UAH?
