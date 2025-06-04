uah
UAH - Ukrainian Hryvnia

Ukrainian Hryvnia er valutaen til Ukraine. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ukrainian Hryvnia vekslingskursen er UAH til USD kursen. Valutakoden for Ukraine Hryvnia er UAH, og valutasymbolet er ₴. Nedenfor finner du Ukrainian Hryvnia kurser og en valutaomregner.

UAHUkrainsk hryvnia

Ukrainian Hryvnia statistikk

NavnUkrainian Hryvnia
Symbol
Underenhet1/100 = Kopiyka
Underenhet symbolKopiyka
Topp UAH konverteringUAH til USD
Topp UAH diagramUAH til USD diagram

Ukrainian Hryvnia profil

MynterFreq used: Kopiyka1, Kopiyka2, Kopiyka5, Kopiyka10, Kopiyka25, Kopiyka50, ₴1
SedlerFreq used: ₴1, ₴2, ₴5, ₴10, ₴20, ₴50, ₴100, ₴200, ₴500
SentralbankNational Bank of Ukraine
Brukere
Ukraine

