YER - Yemeni Rial
Yemeni Rial er valutaen til Yemen. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Yemeni Rial vekslingskursen er YER til USD kursen. Valutakoden for Yemen Rial er YER, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Yemeni Rial kurser og en valutaomregner.
Yemeni Rial statistikk
|Navn
|Yemeni Rial
|Symbol
|﷼
|Underenhet
|1/100 = Fils
|Underenhet symbol
|Fils
|Topp YER konvertering
|YER til USD
|Topp YER diagram
|YER til USD diagram
Yemeni Rial profil
|Sedler
|Freq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
|Sentralbank
|Central Bank of Yemen
|Brukere
Yemen
Yemen
Hvorfor er du interessert i YER?
