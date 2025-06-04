yer
YER - Yemeni Rial

Yemeni Rial er valutaen til Yemen. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Yemeni Rial vekslingskursen er YER til USD kursen. Valutakoden for Yemen Rial er YER, og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Yemeni Rial kurser og en valutaomregner.

YERJemenittisk rial

Yemeni Rial statistikk

NavnYemeni Rial
Symbol
Underenhet1/100 = Fils
Underenhet symbolFils
Topp YER konverteringYER til USD
Topp YER diagramYER til USD diagram

Yemeni Rial profil

SedlerFreq used: ﷼50, ﷼100, ﷼200, ﷼250, ﷼500, ﷼1000
SentralbankCentral Bank of Yemen
Brukere
Yemen

