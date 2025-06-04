YER - Yemeni Rial

Yemeni Rial er valutaen til Yemen. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Yemeni Rial vekslingskursen er YER til USD kursen. Valutakoden for Yemen Rial er YER , og valutasymbolet er ﷼. Nedenfor finner du Yemeni Rial kurser og en valutaomregner.