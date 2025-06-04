CRC - Costa Rican Colon
Costa Rican Colon er valutaen til Costa Rica. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Costa Rican Colon vekslingskursen er CRC til USD kursen. Valutakoden for Costa Rica Colon er CRC, og valutasymbolet er ₡. Nedenfor finner du Costa Rican Colon kurser og en valutaomregner.
Costa Rican Colon statistikk
|Navn
|Costa Rican Colon
|Symbol
|₡
|Underenhet
|1/100 = Céntimo
|Underenhet symbol
|Céntimo
|Topp CRC konvertering
|CRC til USD
|Topp CRC diagram
|CRC til USD diagram
Costa Rican Colon profil
|Mynter
|Freq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
|Sedler
|Freq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
|Sentralbank
|Central Bank of Costa Rica
|Brukere
Costa Rica
