crc
CRC - Costa Rican Colon

Costa Rican Colon er valutaen til Costa Rica. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Costa Rican Colon vekslingskursen er CRC til USD kursen. Valutakoden for Costa Rica Colon er CRC, og valutasymbolet er ₡. Nedenfor finner du Costa Rican Colon kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

crc
CRCCostaricansk colón

Costa Rican Colon statistikk

NavnCosta Rican Colon
Symbol
Underenhet1/100 = Céntimo
Underenhet symbolCéntimo
Topp CRC konverteringCRC til USD
Topp CRC diagramCRC til USD diagram

Costa Rican Colon profil

MynterFreq used: ₡1, ₡5, ₡10, ₡20, ₡50, ₡100, ₡500
SedlerFreq used: ₡1000, ₡2000, ₡5000, ₡10000, ₡20000, ₡50000
SentralbankCentral Bank of Costa Rica
Brukere
Costa Rica

Hvorfor er du interessert i CRC?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på CRC e-postoppdateringerFå CRC kurser på min telefonFå en CRC valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.453
GBP / USD1.32322
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40396
EUR / JPY181.381
AUD / USD0.651836

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%