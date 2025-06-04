myr
MYR - Malaysian Ringgit

Malaysian Ringgit er valutaen til Malaysia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malaysian Ringgit vekslingskursen er MYR til USD kursen. Valutakoden for Malaysia Ringgit er MYR, og valutasymbolet er RM. Nedenfor finner du Malaysian Ringgit kurser og en valutaomregner.

MYRMalaysisk ringgit

Malaysian Ringgit statistikk

NavnMalaysian Ringgit
SymbolRM
Underenhet1/100 = sen
Underenhet symbolsen
Topp MYR konverteringMYR til USD
Topp MYR diagramMYR til USD diagram

Malaysian Ringgit profil

MynterFreq used: sen5, sen10, sen20, sen50
SedlerFreq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
SentralbankBank Negara Malaysia
Brukere
Malaysia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15969
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.430
GBP / USD1.32390
USD / CHF0.804036
USD / CAD1.40362
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.652027

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%