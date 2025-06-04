MYR - Malaysian Ringgit
Malaysian Ringgit er valutaen til Malaysia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Malaysian Ringgit vekslingskursen er MYR til USD kursen. Valutakoden for Malaysia Ringgit er MYR, og valutasymbolet er RM. Nedenfor finner du Malaysian Ringgit kurser og en valutaomregner.
Malaysian Ringgit statistikk
|Navn
|Malaysian Ringgit
|Symbol
|RM
|Underenhet
|1/100 = sen
|Underenhet symbol
|sen
Malaysian Ringgit profil
|Mynter
|Freq used: sen5, sen10, sen20, sen50
|Sedler
|Freq used: RM1, RM5, RM10, RM50, RM100
|Sentralbank
|Bank Negara Malaysia
|Brukere
Malaysia
Malaysia
